新光金控旗下元富證券獲頒《2021財訊財富管理大獎》證券商「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」兩獎，元富證券總經理李明輝表示，重視每一位客戶的聲音與感受是元富企業文化的DNA，針對不同的偏好及屬性打造客製化商品與服務，滿足各族群差異化的投資需求。

李明輝指出，在元富證券財管信託平台就可以購買全產品線金融商品，簡化客戶跨不同平台交易不同商品的流程，也減少跨不同平台交易時產生不必要的交易成本。

隨國人投資更全球化及智能理財趨勢，元富證券今年推出「智能理財平台Win Win GO」，資產池內可以交易三千多檔的基金，讓投資更多元且穩健。此外，為降低年輕族群的投資門檻，推出小資零股服務，即使手上現金不多也能利用小額參與存股，提供年輕人更多元的入門投資管道。

元富證券推動金融教育普及有成，「投資賦能 金融教育GO FUN」專案獲「最佳公益推動」肯定。李明輝表示，企業不只要做生意也要做公益，注重獲利及鼓勵投資的同時，更需將正確的金融知識傳遞給社會大眾。我國教育體系中對金融相關課程著墨不多，元富期盼透過專案中的「元富證券翻轉學堂」為投資人提供股票全方面知識。

「元富盃尋找潛力股競賽」則讓大專院校學生在撰寫個股研究報告的競賽中，加深對股票市場的認識與興趣；「元富FinTeach校園金融贊助活動」則鼓勵大專院校師生提出與金融教育相關活動企劃，一同加入推動普惠金融的行列，帶領更多大眾用正確的觀念進入資本市場。

(工商 )