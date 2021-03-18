全球最大對沖基金橋水投資長Greg Jensen表示，全球經濟或將迎來一輪惡性通膨，或將迫使聯準會較原計劃提前採取加息行動。

Jensen稱，拜登政府的財政刺激措施將抬高消費物價，同時威脅到危機過後債市和股市的上漲。他表示：「市場對通貨膨脹的消化實際上是一個重大的長期變化的開始，並非對正在發生的事情反應過度。經濟狀況和通貨膨脹的實際變化速度將超過市場或聯準會的預期。」

儘管市場對通貨膨脹的預期已飆升至12年來最高水平，聯準會已表示對經濟變熱抱有耐心且預計未來兩年內不會加息。週三聯準會會議結束時料重申這一立場。

鑒於1.9兆美元刺激計劃以及防疫封鎖的逐步解除，交易員們預測經濟復甦將迫使聯準會提前動手。歐洲美元合約顯示，到2022年12月，聯準會收緊政策的概率大約為75%。

在通貨膨脹風險不斷上升的背景下，橋水長期以來都警告對持有債券需保持警惕，創始人達裡歐和首席投資官Bob Prince等高管近期更是著重強調這一點。去年橋水將其全天候投資組合(All Weather portfolio)的一部分從名義政府債券轉為與通膨掛鉤的國債和黃金。

Jensen認為，利於勞方的用工政策以及日益放緩的全球化意味著技術進步是唯一遏制通膨的力量。而財政和貨幣政策制定者可能會提供更多的資金支持直至極限來臨。

Jensen表示：「利用債券進行多元化投資的能力明顯惡化，顯然使用債券獲得回報的能力下降了。」

(中時新聞網)