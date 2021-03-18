板卡廠華擎(3515)去年EPS為11.3元，擬配發8元現金股利，以昨收盤價158.5元計，殖利率約5%。華擎也宣布推出全新AMD Radeon RX 6700 XT系列顯示卡，涵蓋Phantom Gaming與Challenger產品線，除了高階三風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC，中階三風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC，還有主流雙風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB。

華擎AMD Radeon RX 6700 XT系列顯示卡皆採用最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構，支援DirectX 12 Ultimate、硬體光線追蹤功能與HDMI 2.1等多樣最新標準；搭配12GB GDDR6顯示記憶體，加上同樣支援最新PCI Express 4.0匯流排標準，以及豐富的獨家功能，讓華擎AMD Radeon RX 6700 XT系列顯示卡能全面提升1440p遊戲體驗。

華擎AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC顯示卡，具備Phantom Gaming 3X三風扇散熱系統，提供卓越的散熱效能；金屬的中框與背板可以加強結構、防止板彎，加上支援Polychrome SYNC的ARGB風扇與ARGB LED燈板，以及LED燈效指撥開關和ARGB擴充針腳，讓使用者能夠完全自訂與掌控屬於自己的燈效系統。這些獨特賣點與酷炫的黑紅配色外觀，與極致的出廠預設超頻GPU時脈設定，讓華擎AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC顯示卡滿足遊戲玩家的核心需求。

華擎AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12G OC顯示卡，亦採用最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構，具備三風扇散熱器搭配自家Striped Axial Fan條紋軸流扇，擁有出色的解熱能力；還有金屬背板加強結構、防止板彎；而Supper Alloy Graphics Card用料的導入，能確保長時間運作的穩定性。

華擎AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB顯示卡，同樣採用最新的7nm製程與AMD RDNA 2架構，並且配備雙風扇散熱器，搭配能提供大風量的自家Striped Axial Fan條紋軸流扇，以及可最大化導熱接觸面積的Ultra-fit Heatpipe超貼合熱導管，提供良好的散熱效能；亦具備加強結構的金屬背板，以及優質的Supper Alloy Graph,ics Card料件。

(時報資訊)