百貨母親節大檔前哨戰─化妝品促銷先登場，遠百（2903）將自周五19日起全台開打美麗購物節，化妝品、內睡衣最低門檻3000送300，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋率高達15％，目標力拚逾15％成長。
儘管疫苗施打在即，疫情有效防控，但邊境管制仍嚴謹，出國採購計畫短時間無法實現下，百貨業者看好，精品、化妝品、進口服飾等業種買氣持續；遠百預估全檔化妝品有望成長逾15％、精名品更有30%以上的高成長，緊接著4月下旬至5月母親節檔期則有望衝刺10％以上成長。
(工商 )
百貨母親節大檔前哨戰─化妝品促銷先登場，遠百（2903）將自周五19日起全台開打美麗購物節，化妝品、內睡衣最低門檻3000送300，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋率高達15％，目標力拚逾15％成長。
儘管疫苗施打在即，疫情有效防控，但邊境管制仍嚴謹，出國採購計畫短時間無法實現下，百貨業者看好，精品、化妝品、進口服飾等業種買氣持續；遠百預估全檔化妝品有望成長逾15％、精名品更有30%以上的高成長，緊接著4月下旬至5月母親節檔期則有望衝刺10％以上成長。
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