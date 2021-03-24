台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)瞄準兒童節「寵兒經濟」，旗下通路momo購物網《童玩節》開跑，4月15日前集結玩具指標品牌廠產品推出優惠折扣，預估可帶動買氣增長逾3倍，由於今年前3月銷售比預期好，富邦媒董事長林啟峰表示，如果沒有太大意外，今年營運成長趨勢可望維持去年水準。

兒童節將至近，「寵兒經濟」蓄勢待發，momo公布《2021玩具消費指標榜》，發現「紀念收藏、寓教於樂、戶外放電」為三大上榜關鍵，其中具「紀念收藏」附加價值的周年紀念版、話題角色授權等商品，深受父母與孩子喜愛，如：玩具榜上熱銷冠軍「TOMICA」50週年紀念版百變自動停車塔等；台灣父母亦重視孩子學齡前黃金學習期，能讓孩子在玩樂中學習的「寓教於樂」玩具同樣有一片天，其中又以能訓練手眼協調、激發思考的積木、桌遊為父母首選；至於面對精力充沛的孩子「戶外放電」也是不能少。

為搶攻兒童節送禮商機，momo《童玩節》即日起至4月15日開跑，集結益智玩具、啟蒙玩具、主題積木、騎乘玩具等精選商品優惠3折起，預估可帶動買氣增長逾3倍。

富邦媒2020年合併營收突破671.98億元，年增達29.65%，領先同業站穩台灣電商龍頭地位，稅後盈餘為19.43億元，年成長39.48%，每股盈餘為13.87元，創下歷年新高。

受惠於消費型態朝電商平台移動，且經濟規模、物流及集團整合服務效益顯現，富邦媒前2月合併營收為122.52億元，年成長23.99%。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo成長主要來自於經濟規模，我們將持續追求營收高成長，現在看起來，2022年達到年營收千億元是可實現的目標。

(時報資訊)