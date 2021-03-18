農業缺工一直以來是台灣農業經營面臨的困境之一，有立委表示，很多鄉下外配都會請家人來幫忙農事，但在法令上是黑工，是否可仿效澳洲正在研擬的「農業專用簽證」來解決缺工問題。農委會副主委陳駿季回應，外配家人來台觀光或某些特定期間，可望透過專案允許來處理，近期正持續和勞動部研商。

立法院經濟委員會今(18)日邀請農委會、經濟部部長、陸委會首就「如何防範台灣農產品品種、技術外流與加強外銷競爭力」進行報告，並備質詢。

台灣農村人口老化，農業人力面臨短缺，移工成了解決之道，然而農業移工開放政策成效不如預期，民進黨立委邱議瑩表示，高雄美濃去年引進農業外勞協助野蓮的採收，然而短短幾個月，9名移工如今只剩下4名，不只是美濃，其他地區的農業移工很多也因為不適應，加上技術達不到要求而返鄉，農業缺工問題未解，農委會是否有進一步的配套措施？

不具名野蓮農場負責人表示，受全球疫情影響，引進農業移工還要有許多檢疫措施，若要滿足野蓮產業的需求，移工人數要有20人。

陳駿季表示，農業缺工一直是台灣農業經營面臨的困境，外勞過去並不了台灣農業的栽培制度和東南亞國家是不一樣的，他們來台後發現我們是精細管理，他們往往因為無法適應而離開，農委會現階段透過讓國外青農到特定農場實習方式的專案來處理，假如實習後願意留下來才會讓他們進入職場。

邱議瑩指出，很多鄉下的外配都會請家人來幫忙，但在法令上是黑工，因為家人來台灣依親或觀光是拿觀光簽證，是不能從事工作的，但是客觀來看，外配親人協助農作相對也解決農業缺工的問題。

她說，是否在法令上可以有不同的配套，比如澳洲也面臨嚴重的農業缺工，因此研擬「農業專用簽證」來解決缺工問題，澳洲目前還在初期評估，台灣是否也能研擬家人來台可以不拿觀光簽證，而是農業專用簽證，也許更方便來台做農事工作。

陳駿季說，外配家人協助農業工作部分，未來外配家人來台觀光或某些特定期間，會透過專案允許的方式來處理，近期也在持續和勞動部研商。

(中時 )