雖然新冠肺炎疫情近兩年橫掃全世界，但教育部統計，109學年外國學生及僑生（含港澳）人數為5萬6355人，較108學年5萬5177人，增加1178人。不過境外生權益小組明天將召開記者會，指在台境外生正面臨「有家歸不得，有學上不得」的困境，需要政府協助解決。

為留住優秀僑外生在台學以致用，教育部2月19日至3月8日在北、中、南舉辦4場分區「外籍生就業履歷及面試技巧講座」，吸引70多所學校300多名外籍學生及老師熱情參與。

講座邀請勞動部勞動力發展署說明「僑外生留台工作評點制」及相關簽證申請注意事項，逐一回答相關工作、居留許可等申請問題。104職涯學院專業講師傳授履歷撰寫及面試技巧，分享職場新鮮人應注意細節及台灣職場文化，讓現場僑外生更加瞭解我國就業環境。

教育部積極推廣高等教育國際化及鼓勵境外生來台留學，即使近兩年新冠肺炎疫情橫掃全球，但我國境外生人數仍有成長。為協助境外生在台生活及畢業後在台就業相關需求，教育部建置多項輔導機制，期讓離鄉背井的境外生在臺灣有美好又溫暖的留學生活。

不過在台澳生關注小組與境外生權益小組明天將召開記者會，指出在台境外生正面臨「有家歸不得，有學上不得」的困境。他們表示，自疫情爆發以來，許多境外生已長達一年未回家鄉，迫切想要與家人見面，卻因為居家檢疫時間過長而無法成行。

在台澳生關注小組自去年12月發起連署，認為澳門與台灣都屬於疫情風險極低的地區，呼籲兩方政府放寬學生入境防疫措施。目前，連署已有超過千人簽名，澳生小組將於記者會中公布該次連署詳細結果及澳門學生心聲。

同時，境外生權益小組指出境外生入境面臨三大難題：入境難、檢疫難、入學難。此三難題分別指冗長複雜的入境手續、高額的防疫旅館費、自主健康管理期間無法進入校園等境外生所面臨的問題，希望政府協助解決，而非製造不必要的障礙。

(中時 )