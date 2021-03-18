鄉林(5531)首度插旗三重，合建分售的「鄉林恆美」一案，從1月潛銷至今，銷售率已近7成，董事長賴正鎰說，近2年來全台房價輪漲，從台北、桃園、台中、台南，現在又回到了新北市，新興的二重重劃區的發展潛力受到看好，目前此區平均成交單價約在49萬元，不過這個價格並還沒有回到5年前購地時所設定的售價，不過多數客人在比價效應下，覺得離台北核心市區僅有一橋之隔，都很能接受。

鄉林過去10年來在新北市新莊、蘆洲、五股、淡水等地區，前後共推過6個建案(淳風、淳詠、淳青、靜安、靜朗、淳真)，均在預售期就如期完銷，在新北拿到不錯業績，讓他對新北市有信心，淡水紅樹林「鄉林山海(匯)」僅剩山(匯)區6戶，近期就可結案。

總銷60億元的鄉林恆美一案，基地約1750坪，規劃為地上15樓、地下3樓，總戶數為293戶，由於是合建分售，鄉林分回25億元，有140戶，目前銷售7成，已去化近百戶，預計將在112年Q1交屋，貢獻當年度的營運業績。

新北市長侯友宜將第二行政中心選在三重區的捷運先嗇宮站旁，期待創造「一個廊帶的三個中心」，藉以平衡大漢溪溪南、溪北的都市發展，等新北第二行政中心啟用後，形成「行政金三角」。板橋已發展成熟，新莊房價也已穩定，二重重劃區為新興潛力發展區。新興科技產業聚集，許多一級建商注意到該區的發展潛力，包含鄉林、潤泰、國泰、冠德等知名建商已進入三重插旗。

(時報資訊)