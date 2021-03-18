新冠疫情漸趨緩之後，法人表示，在需求動能充足，但供給僵固，大宗商品進入結構性上漲周期，新興市場將最為受惠，至於新興市場主要亮點在亞洲和原物料出口國。

路博邁表示，之前為因應新冠疫情的衝擊，各國無不祭出刺激政策支撐經濟走出衰退，新興市場除了具有寬裕的貨幣政策運用空間外，更是積極推出大規模財政政策，以大陸為首的新興經濟體預期未來5年的平均財政支出占GDP比率將由過去約3.4％的均值倍增至7.6％，將有助新興市場維持長期以來高於已開發國家的經濟成長率。

路博邁進一步指出，在全球景氣循環初升段趨勢確立，新興市場股市迎接轉捩點，全球範圍性景氣復甦，以及大宗商品開啟結構性牛市，新興市場股市將會比成熟市場表現更佳，並進入回升週期。即使新興市場股市未來表現有機會贏過成熟市場，但安本標準投信投資長彭炫通認為，2021 年的新興市場料將受到兩種相反的力道所影響。大陸政府今年推出的振興力道可能逐漸減弱，可能使其他新興市場國家的出口隨之降溫；另一方面，美國經濟成長可望在總統拜登推出更積極的支出計畫後出現改善。整體而言，新興市場在 2021 年上半年將維持正面的環境。針對新興市場，布局的題材包括了特定原物料，特別是像銅礦這類再生能源科技與電動車中大量使用的原料之一，此外，包括大陸加速推動綠能，也代表大陸將在未來數年內須迅速針對綠色能源科技與設備投入鉅資。

富蘭克林證券投顧也表示，新興市場產業結構組成在這過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍較物美價廉，正因有評價面優勢將會是驅動新興股市有較佳表現其中因亞洲投資題材充沛，更是新興市場股將更具有較多的投資契機。

(工商 )