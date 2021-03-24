金酒公司3月初宣布調高部分酒品的售價，漲幅從6％至15％不等，平均漲幅在10％左右。今（24）日再宣布疫情期間不調整3節配售酒的售價，仍維持每打新台幣4800元，以感謝與回饋鄉親的長期支持，也期待攜手共度難關，迎來充滿希望的曙光。

縣府財政處指出，金酒因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，在3月2日調整部分品項售價，不少鄉親關心3節配售酒是否也會跟著漲價？

縣府表示，縣府聽到也注意到鄉親關切的聲音，金酒公司針對3節配售酒的成本結構與變動情形提出數據說明，同時透過不同管道傾聽多元意見，在衡酌各種因素及評估影響層面後，楊鎮浯縣長拍板敲定3節配售酒的售價在疫情期不予調整，以感謝與回饋鄉親長期支持，並在疫情期間與縣政府、金酒公司共同抗疫突破難關，攜手迎接疫後的好光景。

縣府強調，3節配售酒的政策原意之一在以優惠價格福利縣民，與鄉親同慶傳統佳節，達到「藏富於縣民」及「與縣民共享」的目標，獲利並非最主要的政策目的與優先考量因素，為避免加重疫情期間鄉親購酒負擔，經通盤考量所有因素後，由楊縣長定案不予調整，讓鄉親繼續享有金門限定的「小確幸！」

針對這項最新的決定，縣府也會在村里長、鄉鎮公所、戶政事務所等作業機關參加的端午節配售酒會議討論定案，納入端午節配售酒計畫中據以實施。（禁止酒駕．酒後不開車．安全有保障）

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(中時 )