苗栗縣政府26日上午在竹南水資源處理中心舉行旱災災害應變演練。

苗栗縣頭份竹南被經濟部列入第1波限水供5休2名單，因應即將實施的限水措施，苗栗縣政府26日上午在竹南頭份水資源回收中心，舉行抗旱災害整備演練。但同時，頭份竹南南鄉親群情激奮，接連2天都在大聲質疑中央對苗栗限水，議長鍾東錦更抨擊中央作法毫無公平正義可言，令人匪夷所思。

為了因應成為全國第1波實施限水措施縣市，苗栗縣長徐耀昌指示水利處加緊發條，將縣內所有可以用上的水源，全部盤點出來，包括將全縣封存的36口老水井，一一盤點檢驗水質狀況，來增加民生用水水源。

除了竹南頭份水資源回收中心緊急加裝的移動式RO逆滲透過濾設備，可每天提供1500噸次級用水、苗栗田寮圳水資質淨化中心，也可提供1500噸的次級用水，另竹南頭份水資源回收中心還可供應2800噸初步處理過的次級用水，總共5800噸，水利處希望縣內各工業用水戶，可以優先轉用這些次級用水，以減少民生用水壓力。

水利處指出，除了目前自來水處所規畫在頭份竹南設置的51處臨時供水站以外，水利處並向水利置再爭取採具5部小型移動式過濾設備，每組設備可以提供每天15噸的民生用水，縣府初步規畫在竹南、頭份2地各裝置2部，剩餘1部將設在苗栗市，由於裝置地點周邊必須有潔淨的水源，如井水或是地下水等，水利處目前考慮裝置地點包括了頭份竹南運動公園內，有現有井水可資接管引用，是相當適合的地點之一。

在全面盤點清查可用水源的同時，苗栗縣政府也在26日上午在竹南頭份水資源回收中心舉行旱災災害整備演練，由徐耀昌親自主持，水利署副署長黃宏莆及台水第3處長丘宗仁，頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興，以及多位縣議員、鎮代等到場。演練內容以工業用水取水、臨時供水站及醫療用水供水為主。

苗栗被經濟部列為第1波供5休限水名單內，引發苗栗鄉親嚴重反彈，竹南頭份許多鄉親紛紛打電話至鎮公所，或是臉書上表達不滿，抨擊中央欺侮苗栗鄉親，水庫設在苗栗，限水卻將苗栗列為優先，縣議會議長鍾東錦更在臉書上發文指出，「苗栗號稱水庫縣，5個水庫面積占全縣17％，結果水都優先給外縣市使用，未受惠，先限水，中央做法毫無公平正義可言，令人匪夷所思，實難苟同。」

苗栗縣政府26日上午在竹南頭份水資源回收中心舉行旱災災害整備演練。（謝明俊攝）

竹南頭份水資源回收中心新裝RO逆滲透過濾設施，每天可供應1500噸次級用水。（謝明俊攝）

苗栗縣政府26抗旱整備演練臨時供水站供水。（謝明俊攝）

苗栗縣政府抗旱整備演練模擬利用消防水車供應醫療用水。（謝明俊攝）

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