證券分析師吳磊光表示，權王台積電從改採每季配息後都順利填息，但台積電17日除息2.5元現金股利前夕，成交量卻反常下滑，外資也出現拋售潮，果然除息當日以612元開出後，隨即回到平盤，追價無力，終場收在604元，秒填息夢碎；18日再度走低，以602元作收外，更寫下今年以來新低量。

農曆年後台積電最低下滑至584元，高低差高達84元，跌幅12.57％，股價近期失守600元關卡及月線，並在5日均線上下震盪。

台積電走勢趨悶，主要受費半指數與美股ADR表現影響，在費半指數未止穩前，上檔空間相對受限。台積電的基本面與產業趨勢無庸置疑，但投資人考量的重點因素牽涉到殖利率，當股價愈高，殖利率就將愈低。

緊接而來的4月除權息行情端看台積電後續填息之路，畢竟護國神山的漲跌牽引著半導體與其相關產業，多頭趨勢仍需靠台積電。

個股方面，本周納入投資組合的愛普，股價18日再創新高價882元，逢高拉回屬常態，千金價指日可待。

(工商 )