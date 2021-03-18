98歲劉姓老婦日前行經興隆路時，不幸遭公車左轉撞上喪生，文山二警方為深化為深化行人交通安全，加強行人優先及遵守路權觀念，近期將針對轄區內易肇事路口加強執法，針對「車不停讓人」、「行人違反路權」等違規行為加強取締，其中汽機車路口未禮讓行人，最高可罰3600元。

北市警局交通警察大隊統計，路口因「車不停讓人」 的行人死傷件數，近3年逐年攀升，依序為2018年659件，2019年674件，2020年更增至741件，分析行人死亡3大肇事原因，包括汽車「搶越行人穿越道」、「未注意車前狀況」及「行人未依號誌穿越道路」。

文山二警方指出，北市高齡行人發生交通事故死亡人數，亦有逐年升高趨勢，探究原因，「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋」、「穿越道路未注意左右來車」及「未依號誌或穿越道路」為主，顯示高齡行人欠缺正確路權觀念及路口風險的認知。

文山第二分局呼籲，此次加強路口安全執法，為導正用路行為，建立「路口停讓」及「以人為本」的交通文化，尤其汽機車行至路口，應遵守「慢、看、停」的步驟，即路口遇行人應暫停讓行人優先通行；行人也應遵守號誌規定，並走行人穿越道。期望藉由強力執法手段，提升駕駛人及行人互相尊重的觀念，共同維護路口交通安全與秩序。

(中時 )