台中市公園、園道及綠地已禁止使用自來水澆灌。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府建設局因應枯水期配合中央限水政策，自去年12月鉛封各大公共場所水錶；近期疑似有民眾擅自拆開綠園道封條，使用自來水澆灌、洗車。建設局24日呼籲，該行為已觸犯《台中市公園及行道樹管理自治條例》，涉及刑事責任；已著手查明行為人，若屬實將依規裁處，提醒民眾切勿以身試法。

建設局長陳大田說，市府配合台灣自來水公司，自去年12月起公告通知於各大公共場所限制自來水使用，並於水錶封上鉛條限水；目前台中市公園、園道及綠地已禁止使用自來水澆灌，改由抽取溪水、水資源回收中心回收水及建築工程地下水等替代水源，並以水車載運方式進行澆灌。

陳大田指出，自來水公司同時也將供應公園、園道及綠地的自來水水錶封上鉛條禁止使用。針對民眾擅自破壞水錶鉛封並使用公共水源的行為，已違反《台中市公園及行道樹管理自治條例》第13條第1項第9項規定「傾倒廢土、破壞景觀、損壞草坪或公園設施」可依規開罰。

陳大田強調，建設局除已著手查明行為人，也已派員加強巡查，如再有鉛封遭破壞私用情事，均將依規裁處行為人，在嚴峻水情下落實水源管制。

(中時 )