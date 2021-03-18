智邦科技（2345）18日召開董事會，承認去年財報，經結算去年EPS為9.07元，擬配發現金股利每股6.5元，派發率為71.66％，以18日的收盤價262.5元，現金股息殖利率為2.48％。

智邦去年第四季營收後來居上，來到157.14億元，年增11.98％，季增9.13％，呈現步步高的走勢，推升全年合併營收來到544.63億元，唯因去年基期較高，仍呈年減1.69％，只拿下歷史次高的成績。

就第四季的獲利表現言之，單季合併營業毛利為32.68億元，年增18.06％，季減3.83％；合併營業利益18.68億元，年增29.24％，季減8.10％，稅後淨利13.61億元年增26.2％，季減9.27％，換算每股稅後淨利為2.45元。

雖然智邦去年營收未能掄元，但在獲利率拉升下，去年全年合併營業毛利115.54億元、合併營業利益64.03億元，合併稅後淨利50.48億元，均贏過去年，年增率分別達到5.05％、6％、1.98 ％，經換算全年EPS為9.07元，則全數攀頂。

展望今年，智邦執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，儘管今年訂單能見度優於去年，但零組件料況與匯率波動將是最大不確定因素，智邦除了提前因應準備外，對於後續變化也將審慎以對，未來智邦將持續擴大與全球雲端服務、電信服務、企業客戶合作，其中400G交換器將於110年上半年量產，而因應新型態電信網路建置需求，5G 基地台回傳路由器（Cell Site Router）等電信產品也已量產出貨。除了傳統交換器，智邦也已跨入人工智慧、邊緣計算、共構封裝光學元件等新興技術領域。 馬思睿進一步表示，全球地緣政治情勢的改變，以及後疫情時代的不確定性，讓智邦更加重視提升營運效率，因此，智邦已全面導入生命週期管理（Lifecycle Management；LCM），以加快產品開發速度；另外智邦內部成立專責工程任務團隊，並同時著手規劃供應鏈與製造基地多元化布局，降低客戶受零組件短缺影響的風險。

(工商 )