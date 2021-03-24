專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）今舉行線上法說，去年合併營收達新台幣75.4億元，因中和辦公室處分利益挹注，歸屬母公司稅後淨利9.8億元，每股稅後盈餘（EPS）8.16元，連續三年刷新歷史紀錄。董事會也通過了配發現金股利4元，配發率為49%，若排除一次性處分利益，配發率達61%；以勤誠公告當日(3月23日)收盤參考價84.9元計，現金殖利率約4.7%。勤誠表示，台灣嘉義廠將於2021年底完工，新廠資本支出達20億元以上，預計保留資金以因應未來投資計畫。

董事長陳美琪表示，今年持續擴大研發，成立前瞻研發中心新增10~12人。今年第二季和上半年的營收年增都可望有雙位數的年成長。2021年第一季將淡季不淡之表現，目前上半年訂單能見度佳，且未來三至五年成長趨勢明確。

產品組合來看，2020年伺服器/存儲機殼產品比重佔97%，個人電腦機殼佔3%；以出貨區域來分，中國市場佔41%，美國市場佔36%，歐洲市場佔6%，其他地區佔17%。勤誠指出，2020年疫情打亂傳統淡旺季表現，第四季因客戶調整庫存，表現不若過去傳統旺季，但疫後生活模式與新工作常態皆帶動雲端需求，推動大型資料中心持續擴建，推升全球伺服器出貨成長。

勤誠表示，面對原物料價格上漲、匯率波動等多重因素，勤誠坦言在獲利方面會受到一定程度的影響，但公司已全面實行應變策略，且勤誠除了大型系統整合商，還有上百家中小型白牌客戶，可望透過不同營運模式調整產品組合，來反應一定比例的成本上升。

長期而言，勤誠看好5G、AIoT與邊緣運算等新應用持續推升伺服器需求，未來將持續深耕機殼整合方案，在研發設計、材料技術上創新突破，並結合彈性製造優勢，持續擴張白牌市場份額，亦不排除跨足其他領域，布局異業結盟與跨界資源整合，推動公司下一階段成長。

(時報資訊)