聲樂家簡文秀至蘭陽女中捐贈全校LED手電筒，保護校園安全。（億光基金會提供）

聲樂家簡文秀長期關懷故鄉宜蘭，繼今年1月致贈宜蘭縣政府國中小學〈迷人的音樂〉有聲書教材及警消人員億光電子高效能手電筒， 18日再於母校蘭陽女中舉辦校園安全記者會，特別捐贈蘭陽女中全校LED照明設備及億光電子高效能手電筒，為守護校園安全盡一份心力。

簡文秀表示，近日校園治安亮紅燈事件頻傳，校園安全對於學生而言至關重要，照明設備尤其不容忽視。本次蘭陽女中全校照明換裝LED燈具共計1182盞，市值約140萬元，簡文秀說：「這次的百萬燈具捐贈，並非蘭陽女中曾璧光校長來找我這位校友贊助，而是我主動到蘭陽女中拜訪校長要求」她指出，除了校園安全，蘭陽女中對自己有恩，成為自己人生中轉捩點。

簡文秀細數蘭陽女中的回憶點滴，她表示當年自己是羅東國小的第一名，師長們都說她報考蘭陽女中肯定能拿狀元，考試當日她信心滿滿，還沒打鐘就交卷，不料考卷背面還有一題9分的數學題沒有看到「這對一直是第一名的我來說，是非常大的打擊！雖然一樣順利進入蘭陽女中就讀，但這次的粗心自傲，讓我一輩子受到很好的啟示！」

簡文秀表示，當年蘭陽女中有對優秀學生減免學雜費，就讀的3年她都領到第一名獎學金，「這對家境貧寒的我來說，無疑是雪中送炭，也是對清寒學生的一種鼓勵與肯定的方式！」再者，當年為了想替家裡賺錢，簡文秀一度以為上台北當舞女是最好的出路，幸而當時的導師韓美月建議她考師專，「現在想想，如果沒有韓美月老師的當頭棒喝，我可能成為當年紅牌舞女。」

此次捐贈，除了強化教室、辦公室及走廊的照明，保護學生們的視力健康，更捐贈全校學生1362支，市值30萬元的億光電子高效能LED手電筒，讓晚歸的學生可以有效地自我安全防衛。

(旺報 )