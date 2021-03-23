高雄市那瑪夏國中本月20日晚間遭1對男女私闖校園，2人甚至在校園中直接搭起帳篷過夜，遭民眾撞見後檢舉；校方獲知後隔天一早上前詢問，2人竟回應「只是進來洗臉刷牙」便匆匆離開；校方事後公布當晚監視器畫面，發聲明表示因應疫情，校園已全面禁止遊客進入，目前校園已全面消毒。

1名那瑪夏國中老師在臉書「納馬夏大小事」發文表示，他在20日晚間發現1對男女逕自走進校園搭帳篷露營，使用校園資源，而且一路待到早上8點才離開，當晚即有民眾見狀向學校主任檢舉；主任隔天一早上前詢問時，對方2人僅回應是來校園刷牙、洗臉的，之後便匆匆收起帳棚離開。

高雄市那瑪夏國中本月20日晚間遭1對男女私闖校園，2人甚至在校園中直接搭起帳篷過夜，遭民眾撞見後檢舉。（圖／翻攝自臉書「納馬夏大小事」）

該老師表示，校園門口已有張貼「遊客禁止進入」標語，對方仍堅持進入過夜，陌生男女進入校園已危害學生安危，「這一對男女，我為你們的家人、朋友及師長感到羞愧，就算不為疫情，到校園搭帳篷露營，起碼要打個招呼尋求校方同意吧？」貼文中還公布當天的監視器影像，畫面中即有1男1女身穿運動衣走動在校園，女方甚至赤腳走路，男方則背著厚重背包。

高雄市那瑪夏國中本月20日晚間遭1對男女私闖校園，2人甚至在校園中直接搭起帳篷過夜，遭民眾撞見後檢舉。（圖／翻攝自臉書「納馬夏大小事」）

那瑪夏國中昨日也發布新聞稿聲明，校園因應疫情已全面禁止遊客進入，當天校方與保全一同上前詢問為何私闖，對方僅回答要刷牙、洗臉便匆匆離開，目前校方已全面進行消毒，「對於闖入那瑪夏國中校園搭帳棚過夜的男女，無視於校園防疫機制感到遺憾」。

(中時新聞網)