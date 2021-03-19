功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)董事會通過2020年財報，第四季雖受新台幣強升影響，但獲利仍繳出「雙升」佳績，每股盈餘（EPS）1.4元。合計全年稅後淨利小增2.96％、創6.84億元次高，每股盈餘5.31元。

捷敏董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.5元，金額創歷年次高，盈餘配發率約84.75％、創歷年新高。以昨（18）日收盤價86.4元計算，現金殖利率達近5.21％。公司將於6月16日召開股東常會，全面改選董事。

捷敏去年第四季合併營收創10.12億元次高，季增0.86％、年增14.06％。惟受新台幣強升影響，毛利率31.82％、營益率24.92％為近3季低點。不過，受惠業外虧損減少，稅後淨利1.8億元，季增2.51％、年增達17.61％，每股盈餘1.4元。

合計捷敏去年合併營收創37.5億元新高、年增8.29％。毛利率32.09％、營益率24.52％，優於前年31.32％、22.96％，雙創歷史次高。雖然匯損拖累業外顯著轉虧，稅後淨利6.84億元、仍年增2.96％，改寫歷史次高，每股盈餘5.31元、優於前年5.15元。

捷敏目前廠區位於中國大陸上海及合肥，去年首季營運受疫情延後復工影響而較弱，但隨後受惠居家工作及教學需求帶動消費性產品需求暢旺，加上下半年車市需求回溫，帶動IDM廠回補庫存、擴大委外封測訂單，營運動能明顯轉佳。

捷敏2021年2月自結合併營收3.18億元，雖因工作天數較少而月減14.02％、降至近1年低點，但年增達1.21倍，累計前2月合併營收6.88億元、年增達84.28％，續創同期新高，主因去年同期受疫情影響延遲復工，比較基期較低所致。

展望後市，捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為主成長動能。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計今年完工後將採計畫性擴充發展。

法人表示，捷敏目前訂單能見度已達下半年，其中消費性電子產品需求續強，車用及工業應用則穩健成長。由於半導體產業供需持續吃緊，近期功率半導體漲價潮再起，法人預期後段封測廠有望相對應調整價格，看好捷敏可望受惠。

法人指出，捷敏合肥三廠預計第三季完工並開始小量生產，而耕耘已有的車用新品亦已進入驗證階段，下半年可望開始有所貢獻。在客戶需求強勁、漲價效應及新廠投產、車用貢獻增加帶動下，今年成長動能可期，營收可望續創新高。

(時報資訊)