因疫苗接種計畫進展的不順利，以及高度傳染性的新冠變種病毒肆虐，迫使法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不得不改變路線，決定對巴黎與部分北部地區實施為期一個月的封鎖。

自1月下旬起，即使科學家與其政府部分官員要求再度封鎖的聲浪日益高漲，但馬克宏仍堅持不啟動第三度封鎖措施的立場，他表示會盡一切努力使這個歐元區第二大經濟體盡可能維持開放。

但到了本周，在法國與其他歐洲國家暫停施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗之後，他已別無選擇，只能宣布再度封城。

法國總理Jean Castex表示，法國已經爆發第三波疫情，現在傳染性更高的英國變種病毒已經佔確診數約75%，重症加護病房正處於極大的壓力，尤其在巴黎，每10萬個居民的發病率已經超過400例。

Castex在記者會上表示，疫情正持續惡化，現在我們的責任是不要讓它失控。他表示，現在是時候加強限制措施了，「4個星期，這是相關措施產生足夠效果所需的時間，現在我們需要最脆弱人群的接種達到門檻」。

法國周四報告新增3.5萬個確診病例，現在巴黎重症病房收治的新冠肺炎患者已經超過第二波疫情高峰。

近來歐洲疫情急升，稍早前德國公布單日新增確診數超過1.7萬例，創下1月22日以來新高。

在歐洲藥品管理局（EMA）宣布調查結果，並強調AZ疫苖的安全性與有效性之後，德國、法國等歐洲國家已宣布將恢復該疫苖注射，法國總理Castex並宣布自己將在周五下午接種該疫苗。

(時報資訊)