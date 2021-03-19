國泰金(2882)強化整合集團版圖及資源，讓人才有機會在集團內各公司間進行輪調，擴展個人職涯藍圖，今年提供逾6,700名的集團職缺，並以「國泰控場家，我的人生我來控」為主軸，徵求招募各「控場家」加入國泰金行列。

今年的「國泰控場家」以五大職系為招募重點，分別為「面面俱到-MA全掌控」、「走在時代尖端的-數位科技控」、「擅長規劃執行的-營運企劃控」、「絕不錯失良機的-投資理財控」及「深具說服力的-金融銷售控」。

「MA全掌控」是每年喜愛挑戰的新鮮人絕不會錯過的職缺之一，國泰金指出，旗下有3支極具特色及挑戰的儲備幹部計畫(MA)，透過扎實培訓、快速升遷，首年即挑戰年薪百萬，集團MA更可依新鮮人不同的職涯興趣進行旗下多公司間的求職配對，包括金控的GMA金融策略家、銀行的CMA亞洲銀行家及人壽的CIM投資金融家，讓不同志向的年輕學子能依個人規劃發展。今年度MA計畫更將獵才目標擴大至國際人才，並首開資訊策略人才儲備幹部，培養資訊數位人才成為引領集團數位發展的核心。

國泰金擁有全台1,400萬客戶數，對於愛玩資料分析、探索資料科學的人才，可藉由真實場景的應用數據，實際感受「數據驅動」的魅力，更有機會將金融科技的想像化為可能。而國泰金也打破以往於北部地區為主要資訊人才工作地點，今年度將大舉擴大台中地區數位科技團隊，網羅中南部地區資訊人才。

因應疫情，國泰金自去年起徵才改採全數位化方式進行，已舉辦超過2,600場數位面試，希望打破時間、空間限制，更彈性的與每位面試者接觸。

(時報資訊)