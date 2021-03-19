歐盟藥品管理局（EMA）今天公布評估結論，認定AZ疫苗「安全、有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯。雖然德、法等國決定恢復施打，但仍難讓所有歐洲國家釋疑。

「華盛頓郵報」報導，歐盟藥管局表示，他們調查歐洲與英國2000萬人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津大學新型冠狀病毒疫苗後引發的25宗罕見血栓案例，內含9起死亡。出現的罕見血栓包括一種腦血栓與另一種造成體內多數血管阻塞的情況。

歐盟藥管局的結論是「無法證明（罕見血栓）與疫苗間的因果關係，只能說有可能，值得進一步分析」但也表示會在AZ疫苗加註相關警語，也要求在接種後易出現瘀青、嚴重頭痛與出血症狀者進一步觀察。

歐盟藥管局負責人庫克（Emer Cooke）說：「如果是我，明天就會去接種（AZ疫苗），只是我會想知道接種後身體會否出現不適、出現後該怎麼做。這也是我們今天的說明重點。」

法新社報導，在世界衛生組織（WHO）和英國衛生監管機關相繼表示AZ疫苗安全無虞後，立場動見觀瞻的歐洲藥品管理局（EMA）也宣布，在很多國家出現令人憂心的確診升溫之際，不接種的風險反而更高。

在歐盟藥管局宣布後，多個國家表示會盡快在19日或下週恢復AZ疫苗施打，包括德國、法國、西班牙、義大利、荷蘭、葡萄牙、立陶宛、拉脫維亞、斯洛維尼亞和保加利亞。

但包括瑞典與挪威表示，他們還沒準備好要恢復使用AZ疫苗，仍堅持需要時間完成自家對AZ疫苗的評估。

挪威一個研究團隊今天稍早表示，他們認定國內3名接種完AZ疫苗後住院的醫護（其中一人已死亡），極可能是AZ疫苗引發過度免疫反應所致。

法國今天成為最新一個提高防疫規格的歐洲國家，宣布在巴黎和其他幾個地區實施為期1個月有限度的封城，以阻止第3波疫情讓醫院不堪負荷。

庫克表示，在對AZ疫苗進行調查後，他們有明確的科學證據，顯示AZ疫苗安全且有效，結論是AZ疫苗與「整體」血栓或血凝塊風險升高無關，只是「無法全然排除」疫苗與罕見凝血障礙間的關連。

(中央社)