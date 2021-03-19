北市防疫旅館深夜火警 51名檢疫民眾緊急疏散

北市復興南路一家防疫旅館，19日凌晨3時許發生火警，消防局派遣24輛消防車、救護車4輛、人員77名前往馳援，發現2樓外牆招牌起火，燃燒面積約5平方公尺，火勢在半小時後撲滅。

警消共疏散18男、29女，共47名房客，所幸未有人員傷亡，其中，2人檢疫期滿自行離開，另45人以防疫計程車送至其他檢疫所，初步調查疑電器燃燒造成火警，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

(中時 )