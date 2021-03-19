北市防疫旅館深夜火警 51名檢疫民眾緊急疏散 16:232021/03/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市防疫旅館深夜火警，51名檢疫民眾緊急疏散。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市復興南路一家防疫旅館，19日凌晨3時許發生火警，消防局派遣24輛消防車、救護車4輛、人員77名前往馳援，發現2樓外牆招牌起火，燃燒面積約5平方公尺，火勢在半小時後撲滅。 警消共疏散18男、29女，共47名房客，所幸未有人員傷亡，其中，2人檢疫期滿自行離開，另45人以防疫計程車送至其他檢疫所，初步調查疑電器燃燒造成火警，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。 北市防疫旅館深夜火警 51名檢疫民眾緊急疏散 新光保全春酒 防疫高規格 (中時 ) #北市 #防疫旅館 #燃燒 #火警 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三重銀樓搶案2嫌落網 警追回贓物150兩黃金 07:332021/03/19 社會 北市防疫飯店凌晨火警 警消緊急疏散51名房客 05:362021/03/19 社會 三峽鳳鳴派出所新建工程動土 預計明年7月完工 13:162021/03/19 社會 台灣辦6搶1 高規防疫 04:102021/03/19 運動天地 境外移入不停 全台累計確診正式破千人 15:122021/03/19 財經 北市國小旁喬債鬥毆 2男1女打斷水管遭逮 15:442021/03/19 社會 新北清明防疫推線上追思 系統升級影音版 12:122021/03/19 生活 陸商務人士來台 恢復申請 04:102021/03/19 全球財經 3高齡搶匪強盜三重銀樓 2嫌新北、花蓮落網 1嫌仍在逃 02:122021/03/19 社會 北市接獲288件蝦皮申訴案 業者擬推出新補償 15:132021/03/19 生活 紅猴逃家 北市動物園蘋這招誘回 04:102021/03/19 地方新聞 社會熱門新聞 聽障生遭甩巴掌骨折 霸凌生家長囂張逼他轉學嗆：有種找議員 - 社會 騎士1個月內遭開車門擊落9次 警揭露衰到爆真相 - 社會 社會10點檔》18歲清秀女學生失蹤8月成白骨 「弟弟」竟是奪命關鍵 - 社會 直擊》阿里山森林竄惡火 猛燒19小時夜空驚現紅火龍 - 社會 男剪個頭髮3年花費上千萬 家人查看收據傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。