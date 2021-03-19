日本央行19日做出重大決定，允許長期利率，在其設定的目標值上下有更大的波動空間。這也是日本央行，長久以來都希望通貨膨脹率能健康增加，所實施一連串超級寬鬆貨幣政策以來，一項新的策略方針。

日本央行結束了為期兩天的政策會議，除了放寬長期利率波動，也取消每年約砸6兆日圓約550億美元，進場購買ETF(指數股票型基金)計畫。

日本央行表示，將不再固定買入ETF，只會在必要時出手。同時，將ETF每年購買金額的上限，維持在12兆日圓左右。

對於貨幣政策，日本央行認為，寬鬆的環境是有其必要性與持續性的，因為希望可以早日實現2％通脹目標值。

目前，日本央行的殖利率曲線控制（YCC），將短期利率設在負0.1％與10年期公債殖利率定在0％。不過，日本央行最新動作，是放寬長期利率，可在目標值上下波動0.25％，取代之前的0.2％。

日央行補充，一旦當殖利率暫時降到目標值下緣範圍時，不會立刻干預。最重要的是，確保貸款成本穩定地保持較低水位，好讓受到疫情打擊的景氣，能早日回到復甦正軌。

日本央行對利率波動跨出一大步，但市場卻認為這只是一小步而已。

位在東京的索尼金控(Sony Financial Holdings)表示，其實0.25％與0.2％之間差異很小，距離通膨目標值2％，還有很長的一段路要走。

同時，日本央行也承認，自己大量買入ETF的行為，是在扭曲價格。所以，只有當市場不穩定時才會出手，並且以後只會買東證指數(TOPIX)的ETF。目前，日本央行會同時購買東證與日經(Nikkei)的ETF。

19日，央行ETF購買消息一傳到股市後，原本表現就不怎麼樣的日經指數，近尾盤時跌得更兇，終場也收黑1.41％。但是卻拉抬東證指數由黑翻紅外，收盤再創30年新高。

至於有標竿作用的日本10年期公債（JGB）其殖利率上升1.5個基準點至0.115％。

日本央行也表示，將為使用其貸款方案的金融機構，提供一些誘因，例如支付這些銀行利息費用等。

不過，澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)卻表示，日本央行這些政策，對調整日本經濟體質，起不了多大作用，因為不太會改變日本未來景氣表現。

此外，日本央行也要面對，如何說服市場自己政策架構可以持續下去，最終也可順利將通膨率拉高至2％。

但19日經濟數據顯示，日本2月核心消費者物價指數，較2020年同期減少0.4％。降幅雖低於元月的，但與日本央行目標值2%相比，兩造還是差個十萬八千里遠。

(時報資訊)