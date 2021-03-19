台中市觀光旅遊局輔導旅宿業者強化節能節水設備。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市旅宿業者共同投入節水抗旱，將推出環保住宿專案。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

因應全台嚴峻乾旱，台中市觀光旅遊局18日邀請旅宿業公協會等共商抗旱及應變措施，請業者自主展開節水措施，就游泳池、SPA、三溫暖等非必要服務設施，減量用水、暫停或縮短開放時間，並強化節水設備，推出環保住宿專案。與會人士皆表全力配合，共同節水抗旱。

觀旅局長林筱淇表示，目前台中市水情為「橙燈」，面對嚴峻的乾旱提前部署，主動邀請旅宿業者代表共同研商抗旱節水及因應應變措施。除請業者有附設游泳池、SPA、三溫暖等非必要服務設施進行節水措施，並將中市府規劃民生用水取水點提供給旅宿業者備用。

由於旅宿業每日用水量不少，鼓勵旅宿業積極取得低碳旅館認證，強化節能設備，另將檢討預算規模並向中央爭取經費，協助旅宿業更新及增加節能設備。

林筱淇表示，氣候變遷對觀光產業影響甚巨，台中市率全台之先，推動旅館業低碳認證，2014年起每年邀集各領域專家，針對能源設備、節能節水、低碳服務等軟硬體項目進行輔導檢視，再提供旅館業者實際可行的節能措施與建議，協助旅館業面對全球性暖化衝擊。

觀旅局指出，台中市有57家旅館通過低碳認證，今年預計再輔導20家取得認證，逐步提升旅館業面對全球暖化的調適能力，同時希望能提供力行低碳生活的旅人另一種住宿型態，在維持旅遊品質的前提下盡可能減少碳足跡，達成低碳旅遊、永續觀光的目標。

(中時 )