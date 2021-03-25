由經濟部工業局居中牽線，中華民國觀光工廠促進協會、旅行商業同業公會全國聯合會、遊覽車客運商業同業公會全國聯合會25日在台北圓山大飯店舉辦媒合商談會，共邀集逾700位業者響應媒合，三方公協會於會中簽署「國民旅遊、產業觀光、百萬成團」合作備忘錄，將促進千萬人次國民旅遊，預期有40億以上商機。

經濟部工業局表示，合作備忘錄簽署現場邀請到經濟部林全能常務次長與交通部林佳龍部長蒞臨見證，三方提出合作方案，由觀光工廠協會提供體驗與優惠方案，旅行業與遊覽車業帶領人潮到觀光工廠，將促進千萬人次國民旅遊，預期有40億以上商機。

會中經濟部常務次長林全能表示，觀光工廠在經濟部工業局歷年來的輔導之下，已成為台灣旅遊的新興力量，目前全台已有156家通過經濟部評鑑的優質觀光工廠，並且持續以每年10家的速度成長，去年參觀人次達1900萬，創造50.9億的觀光產值，未來經濟部將致力於觀光工廠的擴大輔導認證及加深觀光工廠的服務品質及ICT等科技輔導。

在疫情的影響之下，雖然受到入境旅客的減少衝擊，但有賴於台灣防疫的成果傑出，國民旅遊市場反而升溫，觀光局也推出許多補助專案協助旅行社與遊覽車業者推動國民旅遊成長，本次透過經濟部工業局促成三方協會合作簽署MOU，將能結合兩方部會的資源，實現跨部會的合作，創造千萬人次的國旅人潮。

(工商 )