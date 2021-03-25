儘管前兩日全台下雨，中部地區缺水問題仍未獲緩解，經濟部宣布從4月6日開始，台中市及苗栗開始實施「供五停二」限水措施，台中市長盧秀燕上午受訪表示，市府已提前掌握、並做好相關演練，將設置供水站，也呼籲市民節約用水、共體時艱。

盧秀燕表示，在政府實施「供五停二」限水措施後，停水的2天，市府已與自來水公司規畫臨時供水站，並向中央爭取共10部Q-WATER淨水設施、每天總計可供應150噸民生用水，另外也將設置6部RO級移動式淨水設備、每日總計產水量為3000噸，這些都是民生用水部分。而在次級用水部分，則將開放全市52處新建工地地下水、6座資源回收中心再生水。

此外，盧秀燕說，台中市公立游泳池從4月6日起也暫停對外開放，將作為限水期間的緊急備用水源，包括科學園區節水率政府從原本11％提高至13％，洗車業、三溫暖等大量用戶則減量供水20％。

(中時 )