連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受新冠肺炎疫情影響，2020年稅後淨利降至0.38億元，每股盈餘（EPS）1.09元，為近9年低點。董事會決議擬配息0.5元，盈餘配發率約45.87％，以今（19）日83.7元計算，現金殖利率約0.6％。公司將於6月17日召開股東常會。

雅茗2020年合併營收15.8億元、年減28.73％，為近6年低點。毛利率50.12％、營益率1.41％，分創近5年及歷年低點。歸屬母公司稅後淨利0.38億元、年減69.95％，每股盈餘1.09元，雙創近9年低點。

不過，以此推算，雅茗去年第四季合併營收4.5億元，季減11.28％、年減10.6％，仍為全年次高。毛利率51.27％、營益率4.2％，本業獲利低於第三季、但優於前年同期。歸屬母公司稅後淨利0.33億元，雖季減48.06％、但年增近2.48倍，每股盈餘0.93元。

雅茗表示，去年營收及獲利表現較前年顯著下滑，主因全球市場遭受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，上半年中國大陸及海外各地許多門市營業活動受限所致。不過，集團在疫情期間同步調整體質，組織改造與費用控管在下半年產生明顯效益，使本業獲利較上半年顯著提升。

雅茗2021年2月自結合併營收1.02億元，雖月減46.83％、但年增達1.95倍。累計前2月合併營收2.95億元，年增達40.56％。公司表示，體質調整有成為營運復甦奠定良好基礎，隨著疫情趨緩、各國陸續施打疫苗，今年全球經濟活動有望逐步復甦重返正軌。

雅茗去年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三箭策略後，今年進一步針對營運及策略布局，提出聚焦茶飲本業、供應鏈整合與投資併購等三大成長曲線方針，力拚今年營收及獲利重返2019年高峰，明年營運持續成長創高。

(時報資訊)