為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券18日於台北西華飯店舉辦「2021年第一季投資論壇」，聚焦電動車及生醫防疫產業，共有逾100家國內外法人機構共襄盛舉。獲邀參與的優質企業包括敦泰電子（3545）、生華科（6492）、汎德永業（2247）、光寶科（2301）、國光生（4142）、聚積（3527）等6家上市櫃公司及輝能科技一家未上市公司。

台灣資本市場中有許多優秀企業，群益希望透過本次投資論壇，加強企業與機構投資人面對面互動交流，並提供國內外機構法人嶄新的投資觀點，掌握指標性企業之營運發展趨勢及台股的投資契機。

而本次參與論壇唯一一家未上市公司輝能科技，為發明全球第一款固態鋰陶瓷Lithium Ceramic Battery（LCB）電池技術的鋰電池芯製造商，同時亦為目前全球唯一成功量產固態鋰電池的公司。本次參與群益金融集團2021年第一季投資論壇，雖改採線上論壇模式，仍吸引數十名國內外關注固態鋰電池技術、電動車發展的機構法人參加，備受市場關注。

輝能自2006年底成立以來，在全球已取得超過400項的專利，範疇廣含固態電池材料／機構、應用技術、設備、製程、終端產品，乃至於回收技術等，建立競爭對手難以繞過的專利網。此外，輝能在固態電池產業化的布局亦早於同業，不僅於2014年率先實現固態鋰陶瓷電池商用化，更先後將具優勢的固態電池帶入消費性應用市場、工業與特殊應用市場，以及電動車、儲能等大型應用場景，同時發展出經濟且具規模化潛力的捲式自動化製程。

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