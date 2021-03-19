缺水還停水 台電跳電讓北桃園部分區域停水 20:382021/03/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園供水又出問題，台灣自來水公司大湳淨水廠因台電跳電而暫時無法出水，影響北桃園地區，預計19日晚間可恢復供水。 台電說，19日下午3點桃園鳳鳴變電所因地下電纜故障，導致桃園市桃園區、八德區、新北市鶯歌區一帶4千餘戶停電，其中包括自來水公司大湳淨水廠，台電獲報後立即派員搶修，於16時02分大湳淨水廠及1千多戶先行復電，其餘停電用戶於16時08分全數復電。 水情吃緊傳台積電花上億包水車 王美花回應了 彰化22萬戶大停電 台電扣減電價 (工商 ) #台電 #大湳 #淨水廠 #跳電 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藻礁議題 各黨攻防！藍揭綠5罪狀 民眾黨轟缺電情緒勒索 04:102021/03/19 焦點要聞 週日天氣轉冷中國沙塵影響臺灣 環保署提醒空品變化 15:192021/03/19 財經 拯救缺水危機 環團、學者籲調高水價、海水淡化 14:102021/03/19 生活 獨家／最棒里長陳永和宣布選立委對決王定宇 16:222021/03/19 政治 《通信網路》智慧城市展 中華電6大應用虛實齊發 16:482021/03/19 財經 蔡政府稱不建三接會缺電 蔡壁如：不能情緒勒索 逼民眾二選一 11:582021/03/18 政治 BMW公佈iX起價為77,300歐元 初期供應兩款動力規格 09:422021/03/19 汽車情報-汽車新聞 連鋼琴、床鋪都能輕鬆藏起來！5個超狂隱形收納設計 09:452021/03/19 居家生活 鴻海目標價已到？外資終結連9買 20:302021/03/19 財經 耀承澄心 熱銷倒數 04:102021/03/19 產業特刊 社評／中美氣候合作 台灣如何自處 04:102021/03/19 焦點新聞 財經熱門新聞 驚！台灣又一科技公司被大陸挖走 謝金河曝內幕 - 財經 利空炸鍋 晶圓二哥殺完沒？專家洩恐怖地板價 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 台泥2020年稅後淨利創高 EPS 4.32元 - 財經 - 工商 美國若補貼晶片 小摩曝：美光晶圓廠恐遭大廠併購 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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