桃園供水又出問題，台灣自來水公司大湳淨水廠因台電跳電而暫時無法出水，影響北桃園地區，預計19日晚間可恢復供水。

台電說，19日下午3點桃園鳳鳴變電所因地下電纜故障，導致桃園市桃園區、八德區、新北市鶯歌區一帶4千餘戶停電，其中包括自來水公司大湳淨水廠，台電獲報後立即派員搶修，於16時02分大湳淨水廠及1千多戶先行復電，其餘停電用戶於16時08分全數復電。

(工商 )