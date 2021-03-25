適逢大旱，各界憂心缺水困境恐釀經濟危機，教育部已於3月初函知黃、橙燈縣市轄內大學和部屬機構，被要求游泳池應減供2成，並優先規畫游泳課調整方案，而燈號若轉為「紅燈」，校方應停止游泳課。台北市雖尚未限水，但台大、台灣師範大學泳池已進行循環使用、降低水位等節水措施。

因應水情嚴峻，教育部3月初就已發函指出，依照「學校旱災災害應變工作流程」，學校應「優先規畫」體育課游泳教學替代方案，但沒有規定學校何時得將游泳池完全關閉，只是因應課程調整游泳池用水與管理。

台大及台師大，已經提前做好相關因應措施，以台大為例，目前有二座游泳池，目前已經執行室內游泳池平衡池溢水回收消毒殺菌循環使用，以及室外游泳池水位降低減少溢流。

由於淋浴用水量大，台大指出，在淋浴將採3階段進行節水，當北市政府宣布第一階段限水，淋浴間將減壓供水，到第二階段限水時，將宣導縮短淋浴間使用時間或暫停開放部分淋浴間，到第三階段限水時則停止開放泳池。

台大也表示，已將部分景觀區域採用較耐旱的開花灌木取代季節草花，減少夏季草花澆水量，每天巡檢廁所設備，水溝清淤時同步檢查排水管線狀況，凡發現漏／滲水立即通報修復，以減少水資源浪費。

台師大共有3座游泳池，校方說明，3個校區游泳池目前都未供水，校本部游泳館還在施工中，公館校區游泳池在15年前已拆除，林口校區戶外游泳池從今年2月底整修至今，預計3月底恢復供水，提供師生及民眾游泳教學及練習獨木舟，但會因應水情及配合政府政策進行減量供水。

台師大並提到，校方除了在夏季加強節水宣導外，也推動兩項節水措施，其中包含從2015年起在3個校區裝設「數位水表監控系統」，每天上網監控各棟建物用水狀況，若發現水管破裂等不正常用水狀況，會協同總務處找出原因，另全校從2017年起汰換傳統水龍頭，逐年更新為腳踩式水龍頭，兼顧省水及防疫，節水比率高達4成，未來除了仍保留紅外線感應式水龍頭外，希望加快施工，將多數傳統水龍頭都汰換成腳踩式，加強節水。

(旺報 )