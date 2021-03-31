清明提早掃墓火警多 中市消防局籲不燒雜草 16:322021/03/31 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市霧峰區第一公墓，31日又因民眾燒雜草引發火燒山，出動霧峰分隊等3個分隊協助滅火。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明節將近，近來民眾陸續掃墓，但不少民眾燒冥紙、用火燒雜草容易引發火警，讓中市消防局疲於奔命，台中市霧峰區第一公墓，31日又因民眾燒雜草引發火燒山，出動霧峰分隊等3個分隊協助滅火，台灣水情嚴峻，台中市自4月6日起展開「供5停2」分區節水措施，台中市消防局呼籲，為避免公墓火警發生，提醒民眾掃墓謹記，「4不2記得」，不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得滅餘燼、記得收垃圾，避免飛火流竄造成火警。 貪官害祖先搬家 豪華陰宅4月法拍 好市多名牌外套價格狂降2000元 苦主崩潰曝原價：太早買了 (中時 ) #燒雜草 #民眾 #記得 #中市消防局 #清明節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「減煤自助餐」蔡政府紙上畫大餅 民眾：看得到吃不到 10:522021/03/24 社會 清明掃墓防疫優先 內政部籲提前分流、線上祭祖避免群聚 12:282021/03/24 政治 搶清明節商機 高雄旅宿祭優惠 04:102021/03/24 地方新聞 消防安檢違規 長照業、幼兒園入列 04:102021/03/24 地方新聞 命理師揭清明節掃墓十大禁忌：別讓祖先不開心 09:162021/03/24 運勢 開箱大金先生3／做生意慘賠50萬美元 回台接家電賣到全球第一 09:362021/03/24 財經 外埔大東里長補選今就職 中市民政局頒當選證書 13:062021/03/24 寶島 蔡英文擬赴大港開唱 邱于軒轟人格分裂：昨天公祭、今天忘記 11:542021/03/24 政治 民主洗禮 中市僑孝國小自治市長選舉首辦電子領票 16:362021/03/24 寶島 外埔大東里長補選今就職 中市民政局頒發當選證書 13:342021/03/24 寶島 高雄變霾都 空品連4年吊車尾 04:102021/03/24 生活新聞 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 台塑六輕協理宿舍輕生 發現時已出現屍斑 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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