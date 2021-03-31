清明節將近，近來民眾陸續掃墓，但不少民眾燒冥紙、用火燒雜草容易引發火警，讓中市消防局疲於奔命，台中市霧峰區第一公墓，31日又因民眾燒雜草引發火燒山，出動霧峰分隊等3個分隊協助滅火，台灣水情嚴峻，台中市自4月6日起展開「供5停2」分區節水措施，台中市消防局呼籲，為避免公墓火警發生，提醒民眾掃墓謹記，「4不2記得」，不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得滅餘燼、記得收垃圾，避免飛火流竄造成火警。

(中時 )