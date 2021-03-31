旅行業者原相當期待台灣帛琉旅遊泡泡，但開放後不只團費高漲，回國後還要「5＋9天」管理，讓許多消費者卻步，市場反應雷聲大雨點小，而根據交通部觀光局最新統計，首發團110個名額，目前仍有10個位子沒賣出。雄獅旅行社則點出4個原因，價格過高、管制過嚴、太過倉促、屬海島自由行市場都是市場反應不佳的原因。

觀光局統計，帛琉旅遊泡泡首發團目前有7團、100名旅客參加，數字還會持續更新。受到關注的旅遊泡泡首發團，旅遊業界原本預期可以輕鬆賣完，不料市場反應遠遠不如預期，中央流行疫情指揮中心陳時中被問到機位沒賣完問題時，僅回應「尚有餘額，要快請快」。

據悉，各旅行社在帛琉泡泡成形前，已接獲許多旅客表達有興趣參加，但行程、價格出爐後，多數人打退堂鼓或轉為觀望，甚至有人直接放棄訂金，銷售後繼無力。

雄獅旅遊表示，一共有43位旅客已額滿，但除了4月1日首發團之外，後面梯次銷售未滿5成，顯現沉重賣壓，消費者還是對帛琉泡泡旅遊有相當的「猶豫」。

雄獅提出4點關鍵要素，價格過高、管制過嚴（前期驗證資料、檢疫、自主隔離）、太過倉促、屬海島自由行市場都是原因，希望試行一段時間後，可以回歸到市場機制。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，帛琉當地「食宿遊購行」成本翻倍，但除了價格是消費者考慮要素外，3月下旬才通知開啟台帛旅遊泡泡，首航有話題加上卡清明連休迅速額滿，其他梯次對上班族來說很難說走就走，且又在最後一刻航空公司臨時通知變更出發日期及天數，更造成訂單的流失。

帛琉其實和台灣離島一樣安全，而且是零確診，但相關管制措施過於繁瑣，包括提前5個工作天驗證旅客資料、來回共需要篩檢2次，以及5天加強自主管理、9天禁止聚餐聚會活動，讓許多有小孩的家長卻步，許多消費者也持觀望態度，選擇延後一點等放寬條件再去。

游國珍認為，首發團嘗鮮後，還是會回到市場機制來決定供需與合理的價格。另外，帛琉屬於海島型原本就是自由行市場，現行全面團進團出也影響旅客意願。

(中時 )