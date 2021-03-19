富邦金控代子公司富邦人壽董事會19日通過以韓圜4,579.9億元或等值外幣(約新台幣120億元左右)認購富邦現代人壽現金增資股91,598,000股，增資後持有比重將提高至77％。

富邦金控代富邦人壽公告，富邦人壽將以每股韓圜5,000元認富邦現代人壽91,598,000股，待金控董事會與主管機關核准後，將匯出增資金額韓圜4,579.9億元或等值外幣。富邦現代人壽每股淨值182.57元，富邦人壽對富邦現代人壽增資之後，持股比例將從62％提高至77％，投資金額為韓圜9,116.4億元。

富邦人壽是在2015年底以新台幣61億元取得韓國現代人壽48％股權，是國內首家進軍韓國市場的壽險公司，並躍居韓國現代人壽第二大股東，隨後又在2018年時再增資新台幣40億元，持股提高至62％。

富邦金控在公告上也指出，富邦人壽此次是用自有資金對富邦現代人壽增資，用以支持富邦現代人壽業務發展與強化資本結構。

(工商 )