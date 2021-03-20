男子持毒遇警 心虛逃跑被捕

新北市板橋警分局員警今（20）日上午巡邏時，在南門街見35歲劉姓男子違規穿越馬路，員警本欲上前勸導，劉男竟拔腿狂奔，並在途中丟棄毒品，員警追捕將劉男壓制，帶回警局偵辦。

板橋派出所警員林景云、黃鎮國等上午11時許巡經板橋南門街，發現一名男子行跡可疑並違規穿越馬路，欲上前勸導攔查時，該男立即拔腿徒步逃逸，林、黃員在後追趕並呼叫支援攔檢圍捕，不到數十公尺就將男子逮獲，並查扣男子丟棄的安非他命2包。

劉嫌供稱，因身上藏有安非他命，才心虛逃逸。偵訊後，警方以毒品罪嫌將劉嫌移送偵辦。

(中時 )