北市醉男搭公車暴走 藉口找帽子持酒瓶打人

63歲李姓男子5日醉醺醺搭上公車，行經中華路時突然藉口1名女乘客拿走他的帽子，開始狂抓亂叫，還作勢要搶對方帽子，女乘客嚇得向林姓駕駛求救，李竟拿出1隻高梁酒瓶要打對方，駕駛被迫停車報警，由警方到場將他制伏並帶回警局。
警方指出，李姓男子5日上午8時許，渾身酒氣搭上公車，接著就指著1名戴帽子的女乘客，說她把他的帽子拿走，要求對方歸還，接著就伸手想要搶走，嚇得對方跑到前方，告訴林姓駕駛有狀況。
因李不斷暴走，林被迫停車並報警，警方到場時，李拿還出酒瓶，作勢要打林，最後遭警壓制，以李精神狀況不穩定，實施保護管束帶回派出所。
李在警局時，仍強調自己帽子掉在地上，他以為被別人撿走了，所以才會情緒激動，但調閱車內監視器後並沒有李所說的情形，因女乘客及駕駛都未提告，警方在告誡後讓李離去。
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(中時 )
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