44歲吳女30日晚間到泰山超商消費，見廖姓女店員忙著結帳沒回應，扯下店員名牌，並聲稱自己全身愛馬仕，「我最愛打官司了」並將影片上傳至爆料公社，而被嗆的女店員下班後至派出所提告恐嚇罪嫌，吳女上傳影片後遭網友肉搜神隱，至今仍未派出所說明案情。

據了解，酒醉的吳女30日晚間9點在泰山超商與店員爆發糾紛，吳女隻身到超商後，詢問31歲廖姓店員，架上寫的「巧克力第2件6折，但第二件是甚麼？」，31歲廖姓女店員幫另名客人結帳要她稍等，引來吳女不滿。

由吳女上傳的影片中可見，吳女跳針式表示，「第二件是什麼？那邊有貼第二件是什麼？你第二件是什麼？你告訴我第二件是什麼？」並用手機錄影，還動手扯掉女店員名牌，廖姓女店員暴怒，直接將第二件商品給吳女怒說「直接給妳啦！」。

吳女則嗆聲「最近跟消保官不錯」、「閒閒沒事最會打官司」、「沒關係妳去告我，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕，我哪有甚麼差。」女店員則說，「還不知道是不是假的？」

林口區警方表示，30日晚上9時許，泰山區超商確有發生店員跟客人糾紛，女店員不認識該女顧客，因對方言詞恐嚇，嗆說要將女店員照片訴諸媒體，迫使女店員心生畏懼，女店員當晚11時下班後已到派出所提告恐嚇。

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(中時 )