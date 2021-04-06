1名店家在網路上爆料，日前店裡來了1位沒耐心的客人，該客人因為不想要排隊上廁所，竟直接廁間外頭的洗手槽地板上尿起來，他事後查看，果真看見一攤淺黃色液體在地板，他向網友提問2種做法，其1是自行清理，其2則是態度硬起來、要求客人清理；許多網友則回應當然是要求對方清理，「不要這種客人也罷，奧客！」

該店家老闆在臉書「爆怨2公社」發文表示，店裡日前來了1名客人，客人想要上廁所卻不想排隊，竟直接尿在廁所地板上，讓他看到後相當傻眼；圖片中廁所地面上留下淺黃色液體，該老闆則在臉書貼文中詢問網友們該在怎麼做，應該「為了營業額，自己默默去把尿清乾淨」，還是「有gutsㄧ點，生意沒做到沒關係，但店家基本的尊嚴要有，請客人自己去清理？」

1名店家在網路上爆料，日前店裡來了1位沒耐心的客人，該客人因為不想要排隊上廁所，竟直接廁間外頭的洗手槽地板上尿起來。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友則留言說，「提告毀損」、「沒錯就不用怕，有第一次就有第二次，下次還可能帶著其他髒鬼一起搞破壞」、「選2，不要這種客人也罷，奧客」、「牠適合去客串動物星球頻道」、「太誇張了吧！有這麼急著尿嗎？」「大聲在大家面前說，『先生麻煩以後上廁所要排隊，不要在地板隨便大小便』，講給別人聽讓他羞愧」。

不過如此沒有公德心的客人不只這1件，先前1名超商店員在臉書「爆怨公社」發文表示，1名客人詢問借用廁所遭拒後，竟然直接在超商地板上尿起來，而且開店5年來已經是第3起「人類」尿尿，而非「寵物」尿尿事件。

先前1名超商店員在臉書「爆怨公社」發文表示，1名客人詢問借用廁所遭拒後，竟然直接在超商地板上尿起來。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

(中時新聞網)