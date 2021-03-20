十年磨一劍，南投縣原民青少棒隊在原民運動會青少棒錦標賽大展身手，勇奪全國第3名，南投副縣長陳正昇19日同南投縣體育會前往南投縣立棒球場迎接代表隊凱旋，親自嘉勉選手們傑出的表現。隊長伍傑森將獎盃呈獻給陳正昇，報告這份喜訊。

陳正昇說，此次青少棒代表隊在2年一度的原民運動會中表現傑出，在教練團悉心指導、將士用命下，擊退強敵，獲得全國第3佳績，寫下建縣以來青少棒的最佳紀錄，相當不容易，感謝教練團用心指導，並期許選手們再接再厲，奮發不懈，未來能在棒壇闖出一番局面，成為棒球界菁英，也希望各界一同來關心縣內棒球運動發展，讓南投棒球和壘球一樣，揚名國際。投縣體育會理事長潘一全更致贈2萬元加菜金，慰勉選手們的辛勞，過程簡單隆重。

原民青少棒隊總教練增鈺傑說，感謝縣府多年來對球隊的支持，以及各界對球隊的協助，才能讓選手們有良好的訓練環境，培養出克敵制勝的實力。此次決賽中，選手們面對人高馬大、實力堅強的高雄市代表隊，雖然有點緊張，但他們都能平常心以對，秉持日常訓練的精神和經驗，透過團隊合作，和平日培養的默契，冷靜迎戰，最終才能擊敗強隊，拿下全國第3名的榮耀，為他們感到驕傲。

此次獲得2勝戰績的投手幸宏恩則表示，能獲此佳績雖然感到高興，但如果沒有隊友在攻防上的全力相挺，就無法打敗強敵，謝謝隊友的努力，他很喜歡這支球隊，往後將會更努力訓練，希望未來能有更好的成績。

(中時 )