2021年南投縣梅子節因防疫取消大型活動，但喜愛梅子副產品的民眾別灰心，縣府改推「手作青梅」及「來去山上煮一餐」等系列食農教育活動，即日起到5月分別在青梅主產區信義、水里等地登場。

縣府農業處長陳瑞慶26日代表縣長林明溱主持信義鄉農會梅子夢工廠舉辦的「您～釀了梅！」體驗活動記者會，包括縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會理事長藍明憲、總幹事何建忠、水里鄉農會理事長劉素雲、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔都出席，並帶頭體驗採梅趣及ＤＩＹ手作脆梅，並由信義在地健康美食老師古信維示範手作鮮蔬食料理。

陳瑞慶說，青梅是南投縣主要經濟農作物之一，栽培面積約1379.31公頃，占全國面積32％，年產量更高達1萬4432公噸，也高居全國青梅產量的三分之一以上，均居全國之冠。南投縣青梅產地包括信義、水里、國姓及仁愛等地，青梅產期在3月下旬至5月初。

南投縣青梅品質極佳，營養十分豐富，含鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種豐富的有機酸，加工製品有脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醋、梅酒及梅精等，期待各地民眾把握持續到5月的南投梅子節食農教育體驗，到南投縣響應「您～釀了梅！」的熱情邀約。

信義鄉農會總幹事何建忠指出，今年青梅產量較往年略增，但受乾旱影響，青梅顆粒較小，成熟時間也較往年慢約一週，信義鄉年產青梅約4000公噸，為確保梅農收益，信義鄉農會年年都以優惠價格收購青梅，加工製作脆梅、梅精等系列美味健康產品。

(中時 )