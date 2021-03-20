嘉義縣番路鄉逐鹿表演藝術團2021年全新劇目《天界-塔山傳奇》，預計3月27日在逐鹿傳說梅花鹿園舉行首演。（逐鹿表演藝術團提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區2013年成立「逐鹿表演藝術團」，招募有意願的青年男女，以表演藝術、導覽解說及產業行銷為主軸發展逐鹿部落觀光產業，其中以鄒族舞蹈演出最受來訪遊客的青睞，也經常代表逐鹿部落受邀參與國內外文化交流及表演工作，雖軟硬體設備不甚齊全，仍籌備實驗劇場全新劇目《天界-塔山傳奇》，預計3月27日在逐鹿傳說梅花鹿園演出。

因疫情影響國旅大爆發，阿里山相關單位也致力於觀光產業推動，位在阿里山公路入口的逐鹿社區也成為台18線上的主要地標，逐鹿表演藝術團執行長鄭信得說，逐鹿表演藝術團體肩負負重要的宣傳使命，雖成軍至今至今仍資源欠缺的狀況，但堅信以「用心」勝過「專業」，完成《天界-塔山傳奇》劇目。

鄭信得說，鄒族原民文化是阿里山精神重要的一部分，逐鹿表演藝術團發展方向不僅是分享鄒族文化，更是將文化精神融合美學與創意體驗，再串連部落及周邊產業力量。

逐鹿社區居民也說，希望藉劇作發表，吸引更多遊客，除認識阿里山的好山好水外，也能更深層地了解鄒族的歷史與故事。鄭信得強調，未來希望將逐鹿表演藝術團品牌化，讓他成為國人了解鄒族文化的大門。

逐鹿表演藝術團2019年10月5日時首次發表《斷箭傳說》劇目，是以鄒族口述神話故事－折箭之約為創作藍本；2021年的 《天界-塔山傳奇》實境劇目，則以人類與大自然的互動應該存在於友善的基礎為意象。

(中時 )