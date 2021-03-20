林心如、陳意涵、簡嫚書等主演《她們創業的那些鳥事》熱播中，3人20日赴台中舉辦簽書座談會。劇中3人因創業成閨蜜，戲外林心如、陳意涵不建議找閨蜜創業，林心如認為因為工作破壞友誼不值得，陳意涵笑說「如果不想要這朋友，可以創業達到跟朋友分手目的」。簡嫚書透露，創業前會先算有無「老闆命格」再決定。

《創業》全劇耗時4個月於台中取景拍攝，包括文心森林公園、大和路、英才公園、台中市政公園、小雪山遊客服務中心等入鏡，畫面優美、質感，這次再回到台中，身兼製作人的林心如感謝台中市府協助；簡嫚書曾於台中求學，勾起她人生最青春懵懂的時光，也感覺台中變得熱鬧有活力。

一同出席座談心理學作家海苔熊，剖析三人劇中角色共同創業，結局不是超好就是超爛。簡嫚書宛如角色「美季」上身，笑說「投資有風險有賺有賠，希望只要賺錢不要賠錢」。陳意涵透露，自己傾向「純投資不管事，寧可傷錢不要傷心」，林心如聽聞立刻邀陳意涵投資她下部新戲。身為老闆的林心如坦言壓力大，認為處理人事比公事難，自己注重公司是溫暖有愛，才有凝聚力、有效率。

《她們創業的那些鳥事》20日於台中舉辦簽書座談會，現場粉絲熱情提問互動。（可米傳媒提供）

(中時 )