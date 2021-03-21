高虹安空降新竹？柯文哲：一步一步來。（葉德正攝）

柯媽媽認為高虹安是不錯的人選。（葉德正攝）

民眾黨布局2022縣市首長，黨支持度最高的新竹市被認為必戰之區，民眾黨主席柯文哲21日出席民眾黨新北市黨部成立大會，被問到支不支持民眾黨立委高虹安出戰新竹時表示，她很好，民眾黨人選要具備德智體群美，但他認為不能純粹空降，也要在地方花時間經營。不過出席同場活動的柯媽媽則說，「她來選我一定支持她」。

柯文哲受訪指出，民眾黨用人要講德、智、體、群、美，品行要好、夠聰明、體力要好、合群、長得好看，德智體群美 五項條件都要OK，但他認為要地方要經營，不是說純粹空降，要一步一步來，花時間經營。

高虹安說，看黨的規畫，目前地方經營最重要，過去新竹藍綠口水政治在選舉打轉，她認為應該要先務實經營地方，讓民眾看到我們努力，這東西順其自然自然水到渠成。

事前柯媽媽被問到此事表示，高虹安很優秀，大家都很好，她雖然沒有跟高有什麼相處，畢竟一個在新竹一個在台北，但高很優秀很好，「她來新竹選我當然支持她」。

(中時 )