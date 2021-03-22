台灣老化指數逐年攀升!今年元月，我國65歲以上的老年人口增加至380.4萬人，占全國總人口的16.2％。據主計總處表示，全台僅4縣市指數低於100，為新竹市、新竹縣、桃園市以及台中市，分別為77.8、80.9、88.8、98.2，唯一指數突破200的最老縣市是嘉義縣(227.9)，老化指數較低者，相對在人口成長率與房價表現皆呈正成長。桃園市近5年人口增加逾11.6萬人，成長率達9.7%，居四大年輕城市之冠，近年因有各種重要的交通建設使得能見度大開，由於擁有近雙北地緣優勢，房價也親民，因此吸引許多脫北客進入桃園，5年來房價漲幅在8.9%。

新竹房市一直以來都不算冷清，竹科經驗讓我們見證房市的發展。表現大放異彩歸功於產業的帶動，就業機會帶動人口成長，推動科技人置產定居，並帶動房價升高，新竹地區5年房價漲幅約4~7%。

台中成長動能主要來自人口快速增長的北屯區，台灣房屋台中青海特許加盟店店東林于甄表示，北屯房價屬原台中市相對親民，且北屯近年利多不斷，有北屯機廠、單元十二、十四期、單元八等重劃開發題材，又有台中捷運綠線的5座捷運站挹注交通前景，因而對中部各縣市的首購買盤展現強大魅力，吸引許多青年買盤移居，並為台中注入豐沛的城市活力。

農業大縣的嘉義縣5年來人口明顯流失呈負成長(-3.2%)，2020年更跌破50萬人，老人比小孩多，2021年1月底老化指數達到227.9為全台最老城市。嘉義「馬稠後產業園區」分二期開發，總面積達428公頃，預計將於2024年全部完成開發，目前第一期已經有30家知名廠商投資建廠，預期每年約有880億的產值，可提供2.4萬個就業機會，也可望增加青壯年人口比例。目前太保市因高鐵特區帶動成為嘉義縣逆轉勝的區域，加上「馬稠後產業園區」僅約10分鐘車程的嘉義高鐵特區，近期房市看旺，且周邊土地行情看好，目前每坪約6萬~9萬不等。

(時報資訊)