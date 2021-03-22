工研院22日領先宣布全院將在2050年達到二氧化碳淨零排放的目標，更成立「淨零永續策略辦公室」作為推動零碳排平台，運用跨領域整合產業的創新研究和科技研發，規劃出台灣2050淨零碳排策略藍圖，協助台灣產業朝向淨零永續發展，提升全球競爭力，掌握全球零碳排放的新商機。

工研院院長劉文雄表示，各國政府及企業已有一系列二氧化碳零排放作法，如128個國家已宣示加入2050年淨零碳排目標，蘋果、微軟等宣布建立碳中和或負排碳的供應鏈與產品。台灣以出口為導向，這些趨勢將對產業產生二個重大影響：一是碳關稅將對台灣的出口（間接出口）產業，甚至整體經濟造成衝擊，二是國際大廠減排要求將主導台灣在國際供應鏈的競爭力。面對未來可能的碳關稅貿易障礙，及國際大廠的嚴格綠色供應鏈要求，工研院成立淨零永續策略辦公室，作為協助台灣推動二氧化碳零排放起點，連結產、官、學、研各界相關領域專家，推動跨域整合型淨零碳排產業創新研究，規劃出台灣2050淨零排放策略，發展創新低碳科技協助台灣產業轉型升級、零碳結構與生態鏈，並強化國際連結，掌握再生能源、循環經濟、綠色運輸、環境保護等新興產業機會，搶占國際市場先機，創造新的經濟成長動能。

工研院副院長彭裕民指出，將整合院內跨領域團隊，成立淨零永續策略辦公室，並帶頭宣布在2050年達到淨零碳排放的目標，將創新科技應用在院區內，展現減碳的決心，以四大主軸著手進行，首先，電力供應零碳排：將積極佈建再生能源發電，建立次世代再生能源發電，再配合虛擬電廠調度，以整合院內外多樣化的零碳電力資源，提供院區整體電力需求；第二，低碳/零碳製造生產：實驗室廠房製程中無二氧化碳排放，循環利用製程氣體及物料，低碳排的尾氣及污水處理；第三，消費及使用端行為改變：深度建築節能及公務車、鍋爐全面電氣化，達到院區零化石燃料，並推動共享平台以提高資源利用率；第四，二氧化碳捕捉與再利用：導入先進負碳排技術，直接空氣碳捕捉及將二氧化碳製成綠色碳氫化合物，以求工研院整體2050年達到二氧化碳淨零排放的目標。

全世界要在2050年達到淨零碳排是非常挑戰性的目標，彭裕民表示，台灣要邁向零碳排的願景，更需要各界共同攜手參與。

工研院提出三個建議作法，首先，從科技研發預先規劃或產業發展預測來看，2050年距離現今尚有30年，中間產生的變數及影響很多，不確定性大，因此，工研院將採用科學化方法與工具，推演出台灣2050淨零排放可能路徑供各界參考，第二，能源燃料燃燒佔台灣溫室氣體排放量9成以上，因此，使用低碳或無二氧化碳排放的電力發電是台灣達成2050淨零排放重要基石，工研院將啟動2050年淨零碳排的能源供需情境評析，協助政府從低碳、無碳著手，大幅提高能源效率與擴大再生能源，並建立電力承載順序（Loading Order），達成零碳電力目標；第三，工研院持續以科技研發及產業合作加速循環經濟的推動，逐步替換現有的生產消費模式，建立創新的商業模式，引領產業綠色轉型。

(工商 )