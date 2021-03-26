《巴黎協定》協議2050年或之前，企業、機構等應轉型至淨零排放。跨國金融集團一再調查並追蹤企業界的可能進度，最新一次是渣打集團26日公布的《零碳經濟（Zeronomics）》報告，結果顯示，約半數的大中華地區企業轉型至淨零排放的進度「仍不夠快」，受訪業者認為最大阻礙來自「領導階層的支持度不足」，老闆們明顯沒有在意這一題，甚至有72％受訪人士坦言「這是非常大的阻礙」。

渣打集團此份調查是在2020年9至10月間進行，新冠疫情還在全球大流行，即針對全球250間大型企業高階經理人，與100位投資專家進行訪問。受訪者提及，新冠疫情是一大衝擊，企業在疫情期間普遍將焦點鎖定短期營運，82％的高階經理人認為，疫情減緩了企業轉型至淨零排放的速度。

在老闆們不買單下，「淨零碳排放」已經不夠快，又加上疫情的干擾，渣打集團調查顯示，多數大中華區企業回應，「預計等到2030年積極採取行動」，朝向實現淨零排放目標。如此一來，現在至2030年的十年間，可能成為「失落的十年」！

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，2050年或之前轉型至淨零排放的目標，大部分企業缺乏具體行動，「呼籲大家一定要立即採取行動，透過企業、消費者、政府、主管機關與金融業同心協力，發展永續解決方案、技術和基礎建設。」

(工商 )