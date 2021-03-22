微星(2377)公布去年全年歸屬於母公司業主淨利為79.6億元，營業收入為1465.02億元，營業毛利213億元，EPS為9.52元。公司將於6月11日舉行股東會。微星去年全年獲利表現優於預期。

微星去年受惠於遠距商機帶動下，電競、商用筆電需求暢旺，而H2在英特爾、超微與輝達等新品帶動下，迎來傳統旺季。微星的營收結構：筆電營收約 35-36%，其中創作者占筆電營收約二成，主機板占25%，顯卡則約占4-25%，三大產品線合計約8成左右。

去年微星MSI電競顯示器出貨年成長率高達114%，除了曲面顯示器的布局外，產品線更擴展至平面IPS產品帶動，成長幅度居冠，更超越市場平均值。

微星以打造遊戲及電競業界最值得信賴的名字為品牌核心，微星目前主打電競顯示器，包括：一、最貼近人眼1500R曲率的3款沉浸感電競顯示器：MAG27C、MAG272CQR、MAG32CQR。二、熱銷、詢問度高的34吋UWQHD高解析度「MPG341CQR」與1000R曲率、首款搭載HDMI CEC設計的「ARTYMIS 343CQR」。三、專為電競賽事所設計的Esports專用IPS平面電競顯示器「MAG274R、MAG274QRF、MAG274QRF-QD」等。

(時報資訊)