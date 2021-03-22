萬海（2615）22日董事會通過配發現金股利1元，盈餘轉增資配股1元，以今日股價54.5元計算，現金殖利率是1.83％。
萬海去年全年營收818.80億元，獲利113.17億元，EPS5.1元，第四季單季EPS3.5元，都是創歷史新高，由於東南亞航線運價去年11月開始上漲，12月已經到了五到十倍的價格，目前運價雖有下修，但都還有四到九倍價，今年首季獲利可望倍增，單季EPS上看7元。
(工商 )
萬海（2615）22日董事會通過配發現金股利1元，盈餘轉增資配股1元，以今日股價54.5元計算，現金殖利率是1.83％。
萬海去年全年營收818.80億元，獲利113.17億元，EPS5.1元，第四季單季EPS3.5元，都是創歷史新高，由於東南亞航線運價去年11月開始上漲，12月已經到了五到十倍的價格，目前運價雖有下修，但都還有四到九倍價，今年首季獲利可望倍增，單季EPS上看7元。
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