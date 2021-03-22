中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭彈劾、違反公職人員利益衝突迴避法，遭監察院司法及獄政委員會本月10日通過第三版調查報告，予以翻案，引發爭議。監察院今發布三位監委蔡崇義、王幼玲、趙永清的新聞稿，強調監察院訴願審議委員會認定翁並無財產申報不實，並指「每一個議題有多個面向，衡諸翁啟惠的案件在監察院雖有三個相關的調查報告，但每個調查報告所涉重點各不相同。此在監察院的調查案件中多有前例。」

新聞稿指出，翁啟惠今年1月14日、1月26日向監院陳訴，認為司法程序已經證明其清白，但彈劾仍然存在，傷害其名譽；監察院訴願審議委員會已經認定其無財產申報不實，監察院未正確函復公懲會（現改制為懲戒法院），使其再審程序受到不公平的對待。

蔡崇義、王幼玲、趙永清提出的調查報告指出，106年監院依當時取得之事證加以彈劾，並無錯誤，惟依據訴願法第95條規定，訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力。監院在108年3月28 日及109年2月27日訴願決定已撤銷翁啟惠之裁罰，有關財產申報之行政職權自應遵守訴願決定。

惟108年5月24日及109年5月22日，監院就被懲戒人翁啟惠聲請再審之理由所表示之核閱意見，仍以被撤銷之處分，認被懲戒人擁有浩鼎公司529張股票未依法申報及擔任中央研究院院長未揭露可能發生利益衝突情事等，須負行政疏失責任，故以被懲戒人再審之訴顯無理由，應予駁回函復公務員懲戒委員會，與訴願之決定有違，似有誤會，應予陳明。

新聞稿指出，監院司法及獄政委員會因此於今年3月10日審查通過調查報告，該報告彙整彈劾翁啟惠之後，監院訴願審議委員會和廉政委員會的決議再行釐清說明，並回復當事人。

(中時 )