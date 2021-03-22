古代喚作「琉球國」的日本沖繩縣，歷經數千年，從被日本併吞、成為美國殖民地、再成為日本國土範圍之一，種種歷史變化造就當地多元文化及自我認同迷茫。如現年72歲、以視覺藝術聞名的沖繩藝術家高嶺剛，便屢屢在作品中探討身分認同課題，今年台灣國際紀錄片影展也將播映他的系列影像作品。

策展人林木材表示，除介紹高嶺剛的影像美學外，也希望觀者透過高嶺剛對於沖繩歷史經驗的再創作，重新思考台灣的歷史與認同經驗。沖繩在地緣、歷史與政治之上，與台灣相對接近，兩地同樣歷經殖民與身份認同的創傷，透過高嶺剛形式特異的電影作品，或許能思索在地元素之於多元藝術形式的可能。

高嶺剛是首位以沖繩語創作的先驅，被譽為有史以來第一位「純沖繩」創作者。作品特色為融合各式沖繩在地元素，圍繞著當地複雜的歷史與身分認同，以獨特的超現實影像美學，不停追溯他心目中已逝、卻仍如幻似真的故鄉。

影展中將放映6部高嶺剛的影像作品。特別的是，其中1998年拍攝的《夢幻琉球》是在台灣取景，由今年過世的沖繩國寶級民謠歌手大城美佐子主演，邀請到金門王及李炳輝客串演出。描述沖繩女歌者和她想拍電影的混血兒子亨利，意外發現一位導演的電影劇本《愛戀》，開始展開追尋之路。

《愛戀》劇本中敘說的悲傷故事，其實隱含著對歷史的失憶，「戲中戲」的形式，也令旁白敘事游走在不同角色之間，在現實、記憶與幻想層層交織，共同尋找著流離失所的身世。林木材表示，高嶺剛的作品，圍繞著歷史變動下個人的身份認同與因應樣態，雖來自過去的時空背景，卻都能恰恰與當今時代遙相呼應。

第12屆台灣國際紀錄片影展將於2021年4月30日至5月9日在台北新光影城、光點華山電影館、空總臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大展映。

(中時 )